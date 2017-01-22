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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Источник: AP 2016

Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC (07.30 мск) в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль.

Очаг залегал на глубине 167,5 километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого «тихоокеанского огненного кольца» — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

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