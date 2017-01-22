В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC (07.30 мск) в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль.
Очаг залегал на глубине 167,5 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого «тихоокеанского огненного кольца» — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.