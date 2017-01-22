В Новосибирске ночью избили и ранили двоих мужчин

28-летнего мужчину доставили по «скорой» с ножевым ранением, а 30-летнего мужчину — с черепно-мозговой травмой ночью 21 января.

28-летнего пострадавшего привезли в городскую клиническую больницу из дома на улице Тургенева в 3 часа ночи по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. У него обнаружено колото-резаное ранение в грудь. Мужчина объяснил, что на него напал неизвестный. Об этом медики сразу же сообщили в полицию.

Как выяснилось, накануне пострадавший распивал спиртные напитки вместе с 25-летним жителем села Мошково. Последний напал на 28-летнего приятелям с ножом во время ссоры и ранил его. Подозреваемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

30-летнего мужчину доставили в больницу «скорой помощи» № 2 из дома на улице Кирова. Его во время ссоры избил 41-летний новосибирец, в результате пострадавший получил черепно-мозговую травму.

В отношении агрессоров возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инциденты расследуются. Вопрос о мере пресечения подозреваемых решается.