В Новосибирске ночью избили и ранили двоих мужчин
По фактам нападений возбуждены уголовные дела.
По фактам нападений возбуждены уголовные дела.
28-летнего мужчину доставили по «скорой» с ножевым ранением, а 30-летнего мужчину — с
28-летнего пострадавшего привезли в городскую клиническую больницу из дома на улице Тургенева в 3 часа ночи по местному времени, сообщает
Как выяснилось, накануне пострадавший распивал спиртные напитки вместе с 25-летним жителем села Мошково. Последний напал на 28-летнего приятелям с ножом во время ссоры и ранил его. Подозреваемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.
30-летнего мужчину доставили в больницу «скорой помощи» № 2 из дома на улице Кирова. Его во время ссоры избил 41-летний новосибирец, в результате пострадавший получил
В отношении агрессоров возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инциденты расследуются. Вопрос о мере пресечения подозреваемых решается.