Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Россияне поддержали врачей скорой
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
22Вечное сияние Джима Керри
09:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ночью избили и ранили двоих мужчин

По фактам нападений возбуждены уголовные дела.

28-летнего мужчину доставили по «скорой» с ножевым ранением, а 30-летнего мужчину — с черепно-мозговой травмой ночью 21 января.

28-летнего пострадавшего привезли в городскую клиническую больницу из дома на улице Тургенева в 3 часа ночи по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. У него обнаружено колото-резаное ранение в грудь. Мужчина объяснил, что на него напал неизвестный. Об этом медики сразу же сообщили в полицию.

Как выяснилось, накануне пострадавший распивал спиртные напитки вместе с 25-летним жителем села Мошково. Последний напал на 28-летнего приятелям с ножом во время ссоры и ранил его. Подозреваемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

30-летнего мужчину доставили в больницу «скорой помощи» № 2 из дома на улице Кирова. Его во время ссоры избил 41-летний новосибирец, в результате пострадавший получил черепно-мозговую травму.

В отношении агрессоров возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инциденты расследуются. Вопрос о мере пресечения подозреваемых решается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Бийске полуторагодовалый ребенок умер от ожогов после купания
Белый дом «призовет к ответу» прессу за неправильные репортажи
Дела по биатлонистам РФ закрыты из-за отсутствия доказательств
Сирийская оппозиция прибыла в Астану для переговоров
Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь