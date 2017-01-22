Более 20 часов ликвидировали аварию на водоводе в Караганде

«В течение 23-х часов бригады ТОО “Караганды Су” в оперативном режиме непрерывно работали на ликвидации аварии на магистральном водоводе диаметром 800 мм в Центральном парке культуры и отдыха. На морозе, под открытым небом производился монтаж стальной вставки в полиэтиленовый водовод. Технически это довольно сложно», — сказала пресс-секретарь предприятия Марина Богдан.

По информации предприятия, 22 января в 8.00 началось плавное заполнение водовода водой, с регулировкой запорной арматуры на распределительных сетях города.

«Ближе к полудню водоснабжение потребителей Нового города и Михайловки нормализуется. Сейчас на некоторых улицах вода уже появилась, у остальных будет позже, когда полностью отладят гидравлический режим. В поселке Актас водоснабжение будет восстановлено ближе к вечеру», — сообщила пресс-секретарь предприятия.

Между тем, стало известно о прорыве воды в другом районе Караганды.

«Об этом факте знаем. Сейчас там выясняют, откуда произошла утечка. Наших водопроводных сетей в этом месте нет», — пояснила Богдан.

Как сообщалось ранее, в Караганде 21 января крупные аварии оставили без воды потребителей Караганды и пригородного поселка.