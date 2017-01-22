Fiat Ducato сгорел на улице Волжской в Иркутске ночью 22 января

Автомобиль Fiat Ducato сгорел сегодня ночью, 22 января, на улице Волжской в Иркутске. Пожарные прибывшие на место ликвидировали огонь. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС.

— В городе Иркутск по улице Волжская, 27/1 сгорел Fiat Ducato и частично поврежден рядом стоящий автомобиль Toyota Probox. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, — сообщили в ведомстве МЧС.

Напомним, с начала года в городе произошло шесть пожаров на автотранспорте. Особый противопожарный режим введен на территории Иркутска с 20 января до 6 февраля. Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Иркутска для обеспечения безопасности населения и уменьшения возможного ущерба от пожаров. В рамках режима запрещено разведение костров, сжигание мусора, эксплуатация неисправного отопительного оборудования, применение открытого огня и проведение огнеопасных работ.