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09:19 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии ищут виновника ДТП на трассе М-5

Серьезное ДТП произошло 21 января в 8 утра на трассе М-5 в Благоварском районе республики недалево от Языково, между населенными пунктами Топоринка и Мирный.

Автомобиль виновника выехал на полосу встречного движения, несмотря на то, что полосы движения разделяет отбойник. По словам пострадавшего, неизвестный ехал по встречке, словно по своей полосе.

Водителю автомобиля «Рено» удалось увернуться от лобового столкновения, но при этом было потеряно сцепление с дорогой и машину начало кидать из стороны в сторону до тех пор, пока она не врезалась в стоящую на обочине фуру.

В результате ДТП пострадавший водитель был госпитализирован в больницу с множественными переломами, его авто восстановлению не подлежит. Некоторым удаётся рассмотреть на видеозаписи номера разыскиваемой машины: у*603***. Но эта информация не точная.

Пострадавший просит автовладельцев, у которых есть запись с видеорегистратора или любая другая информация по виновнику ДТП, связаться с ним по номеру: 89191571365. За полученные сведения он гарантирует вознаграждение.

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