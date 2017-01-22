В Башкирии ищут виновника ДТП на трассе М-5

Автомобиль виновника выехал на полосу встречного движения, несмотря на то, что полосы движения разделяет отбойник. По словам пострадавшего, неизвестный ехал по встречке, словно по своей полосе.

Водителю автомобиля «Рено» удалось увернуться от лобового столкновения, но при этом было потеряно сцепление с дорогой и машину начало кидать из стороны в сторону до тех пор, пока она не врезалась в стоящую на обочине фуру.

В результате ДТП пострадавший водитель был госпитализирован в больницу с множественными переломами, его авто восстановлению не подлежит. Некоторым удаётся рассмотреть на видеозаписи номера разыскиваемой машины: у*603***. Но эта информация не точная.