В Новосибирске пенсионерка порезала своего сожителя

62-летнюю женщину подозревают в нападении с ножом на своего ровесника, с которым она проживала в одной квартире.

Потерпевший поступил по «скорой» в городскую клиническую больницу 20 января в 4.30 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Его доставили из дома на улице Балластной с ножевым ранением в живот.

По словам мужчины, на него напал неизвестный. О случившемся сообщили в полицию. Как выяснилось, мужчину ранила его 62-летняя гражданская супруга. Между сожителями ночью произошла ссора, во время которой подозреваемая напала на потерпевшего.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведется расследование.