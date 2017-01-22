В Новосибирске пенсионерка порезала своего сожителя
Женщина напала на гражданского мужа во время ссоры.
Женщина напала на гражданского мужа во время ссоры.
62-летнюю женщину подозревают в нападении с ножом на своего ровесника, с которым она проживала в одной квартире.
Потерпевший поступил по «скорой» в городскую клиническую больницу 20 января в 4.30 по местному времени, сообщает
По словам мужчины, на него напал неизвестный. О случившемся сообщили в полицию. Как выяснилось, мужчину ранила его 62-летняя гражданская супруга. Между сожителями ночью произошла ссора, во время которой подозреваемая напала на потерпевшего.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведется расследование.