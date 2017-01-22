Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
22Вечное сияние Джима Керри
09:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пенсионерка порезала своего сожителя

Женщина напала на гражданского мужа во время ссоры.

62-летнюю женщину подозревают в нападении с ножом на своего ровесника, с которым она проживала в одной квартире.

Потерпевший поступил по «скорой» в городскую клиническую больницу 20 января в 4.30 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Его доставили из дома на улице Балластной с ножевым ранением в живот.

По словам мужчины, на него напал неизвестный. О случившемся сообщили в полицию. Как выяснилось, мужчину ранила его 62-летняя гражданская супруга. Между сожителями ночью произошла ссора, во время которой подозреваемая напала на потерпевшего.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведется расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Бийске полуторагодовалый ребенок умер от ожогов после купания
Белый дом «призовет к ответу» прессу за неправильные репортажи
Дела по биатлонистам РФ закрыты из-за отсутствия доказательств
Сирийская оппозиция прибыла в Астану для переговоров
Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь