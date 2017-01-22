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09:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Женщина погибла под колёсами иномарки на трассе под Челябинском

Авария произошла в тёмное время суток.

Женщина-пешеход получила смертельные травмы в ночном ДТП с иномаркой на трассе в Сосновском районе, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на 20-м километре западного обхода Челябинска зафиксировали около 21 часа 21 января. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 43-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в не предназначенном для этого месте, когда её сбил Nissan Sunny. За рулём авто находился 24-летний южноуралец. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Напомним, несколькими днями ранее наезд грузовика стал смертельным для пенсионерки в Миассе: по словам очевидцев, пожилая женщина поскользнулась на дороге, а водитель не успел остановить тяжёлую машину.

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