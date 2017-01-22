Женщина погибла под колёсами иномарки на трассе под Челябинском
Авария произошла в тёмное время суток.
Авария произошла в тёмное время суток.
Аварию на 20-м километре западного обхода Челябинска зафиксировали около 21 часа 21 января. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 43-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в не предназначенном для этого месте, когда её сбил Nissan Sunny. За рулём авто находился 24-летний южноуралец. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Напомним, несколькими днями ранее наезд грузовика стал смертельным для пенсионерки в Миассе: по словам очевидцев, пожилая женщина поскользнулась на дороге, а водитель не успел остановить тяжёлую машину.