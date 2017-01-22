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09:44 (мск), источник: m24.ru

Подозреваемую в мошенничестве с жильем задержали на севере Москвы

Полицейские задержали женщину по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Источник: Москва 24

По словам приезжей 40-летней женщины, подозреваемая взяла с нее предоплату за аренду квартиры на улице Софьи Ковалевской, после чего скрылась, не оказав обещанных услуг.

После задержания 37-летней подозреваемой выяснилось, что она была ранее судима. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде.

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