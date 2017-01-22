Подозреваемую в мошенничестве с жильем задержали на севере Москвы
Полицейские задержали женщину по подозрению в мошенничестве, сообщает
Полицейские задержали женщину по подозрению в мошенничестве, сообщает
По словам приезжей 40-летней женщины, подозреваемая взяла с нее предоплату за аренду квартиры на улице Софьи Ковалевской, после чего скрылась, не оказав обещанных услуг.
После задержания 37-летней подозреваемой выяснилось, что она была ранее судима. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде.