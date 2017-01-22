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12:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области сохраняется опасность гололеда и изморози на линиях электропередач

В области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сохраняющейся опасности сложных отложений на электропроводах — гололеда и изморози.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе Волгоградского филиала МРСК-Юга, энергетики работают в режиме повышенной готовности.

За эти дни специалисты волгоградского филиала провели 29 плавок гололеда на высоковольтных линиях и грозотросах. Благодаря профилактической работе энергетиков, аварийных отключений, связанных с воздействием гололедных отложений, удается избежать.

Образование гололеда на проводах — одна из главных зимних проблем энергетиков. Возникает она при определенных погодных условиях: перепадах температуры, высокой влажности, тумане. Если льда образуется слишком много, металл не выдерживает тяжести и происходит обрыв. Кроме того, при ветре гололед является одной из причин «пляски» проводов, что может стать причиной их «схлестывания» и последующего отключения всей линии.

На протяженных линиях электропередач основной метод борьбы с гололедом — плавка его за счет нагревания проводов протекающим по ним током.

— У нас самая сложная гололедная обстановка — на севере и юге Камышинского района и в Жирновском районе, чуть полегче — в Котовском районе, — говорит Владимир Бочкарев, начальник оперативно-диспетчерской службы КЭС. — На севере Камышинского района специалистам впервые удалось провести плавку гололеда при температуре минус 12 градусов на двух линиях 110 кВ. Благодаря высокопрофессиональной работе энергетиков, аварийных ситуаций удалось избежать.

Специалисты филиала продолжают работать в режиме повышенной готовности. В полной готовности персонал и техника. Ведутся постоянный мониторинг погодных условий и наблюдение за возможным образованием гололеда на воздушных линиях электропередачи. Налажено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС, администрацией города и администрациями районов.

К сожалению, не везде получается плавить лед без отключения потребителей. Энергетики надеются, что жители области с пониманием отнесутся к этой ситуации.

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