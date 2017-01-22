В Волгоградской области сохраняется опасность гололеда и изморози на линиях электропередач
В области продолжает действовать штормовое предупреждение
В области продолжает действовать штормовое предупреждение
Как сообщили РИАЦ в
За эти дни специалисты волгоградского филиала провели 29 плавок гололеда на высоковольтных линиях и грозотросах. Благодаря профилактической работе энергетиков, аварийных отключений, связанных с воздействием гололедных отложений, удается избежать.
Образование гололеда на проводах — одна из главных зимних проблем энергетиков. Возникает она при определенных погодных условиях: перепадах температуры, высокой влажности, тумане. Если льда образуется слишком много, металл не выдерживает тяжести и происходит обрыв. Кроме того, при ветре гололед является одной из причин «пляски» проводов, что может стать причиной их «схлестывания» и последующего отключения всей линии.
На протяженных линиях электропередач основной метод борьбы с гололедом — плавка его за счет нагревания проводов протекающим по ним током.
— У нас самая сложная гололедная обстановка — на севере и юге Камышинского района и в Жирновском районе, чуть полегче — в Котовском районе, — говорит Владимир Бочкарев, начальник
Специалисты филиала продолжают работать в режиме повышенной готовности. В полной готовности персонал и техника. Ведутся постоянный мониторинг погодных условий и наблюдение за возможным образованием гололеда на воздушных линиях электропередачи. Налажено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС, администрацией города и администрациями районов.
К сожалению, не везде получается плавить лед без отключения потребителей. Энергетики надеются, что жители области с пониманием отнесутся к этой ситуации.