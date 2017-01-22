Парень пропавшей Анастасии Небукиной и преподаватель танцев прошли проверку на полиграфе

Детектор лжи показал, что оба молодых человека к исчезновению девушки не причастны, сообщает «Новый Омск».

При этом появилась информация, что Анастасия накануне пропажи искала сведения о различных ядах, которыми можно покончить с собой, вместе с этим появилась и версия о самоубийстве девушки.

22-летняя Анастасия Небукина пропала 17 ноября, выйдя около 16:00 из дома в поселке Крутая Горка. После этого поисковики обнаружили только шапку девушки рядом с незамерзшим участком Иртыша на местной пристани, куда вела дорожка следов. Тела найдено так и не было. Тем не менее 28 ноября Следком возбудил уголовное дело по факту убийства.

Известно, что в день исчезновения Анастасия связывалась по телефону с двоюродной сестрой, загадочно попросив ту не звонить ей и не переживать. Последним же с девушкой разговаривал преподаватель танцев, который ведет уроки в местном ДК, где Анастасия проходила практику. Именно с ним девушка провела ночь перед исчезновением — после праздника в ДК они пили вино в машине женатого молодого человека. Под утро автомобиль заглох, и танцор пригласил Анастасию погреться в доме его матери, о чем впоследствии сам рассказал следствию. О данной ситуации Анастасия успела рассказать своему парню. Как пояснил молодой человек, они с Настей впоследствии переписывались до момента, когда она решила сходить в магазин.