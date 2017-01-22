Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«Бегущий огонь»
9Крещенские купания
8«Женский марш» против Трампа
10:11 (мск), источник: СуперОмск

Парень пропавшей Анастасии Небукиной и преподаватель танцев прошли проверку на полиграфе

Стали известны результаты проверки на полиграфе, которую прошли парень пропавшей Анастасии Небукиной и преподаватель танцев, который работал с ней в местном ДК, где она проходила практику.

Детектор лжи показал, что оба молодых человека к исчезновению девушки не причастны, сообщает «Новый Омск».

При этом появилась информация, что Анастасия накануне пропажи искала сведения о различных ядах, которыми можно покончить с собой, вместе с этим появилась и версия о самоубийстве девушки.

22-летняя Анастасия Небукина пропала 17 ноября, выйдя около 16:00 из дома в поселке Крутая Горка. После этого поисковики обнаружили только шапку девушки рядом с незамерзшим участком Иртыша на местной пристани, куда вела дорожка следов. Тела найдено так и не было. Тем не менее 28 ноября Следком возбудил уголовное дело по факту убийства.

Известно, что в день исчезновения Анастасия связывалась по телефону с двоюродной сестрой, загадочно попросив ту не звонить ей и не переживать. Последним же с девушкой разговаривал преподаватель танцев, который ведет уроки в местном ДК, где Анастасия проходила практику. Именно с ним девушка провела ночь перед исчезновением — после праздника в ДК они пили вино в машине женатого молодого человека. Под утро автомобиль заглох, и танцор пригласил Анастасию погреться в доме его матери, о чем впоследствии сам рассказал следствию. О данной ситуации Анастасия успела рассказать своему парню. Как пояснил молодой человек, они с Настей впоследствии переписывались до момента, когда она решила сходить в магазин.

Еще в ноябре следователи взломали аккаунт Анастасии в соцсети, изучив ее переписку. Мать пропавшей уже обращалась в «Битву экстрасенсов» и программу «Пусть говорят», в съемках которой родственникам было отказано, а также высказывала версию, что ее дочь где-то удерживают силой.

Как сообщалось ранее, проверку на полиграфе должен был пройти также и отчим девушки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру
Сирийская оппозиция прибыла в Астану для переговоров
Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Первая ракетка мира Маррей проиграл Звереву на Australian Open
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Российский биатлон отделался испугом Международный союз биатлонистов закрыл дела против 22 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада Макларена
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь