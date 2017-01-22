Кубанский подросток получил удар током на железной дороге

Несчастный случай произошел днем в субботу, 21 января, на железнодорожной станции Ведмидовка.

По предварительным данным, восьмиклассник, прыгая по пустым железнодорожным цистернам, отцепленным от локомотива, задел провода и получил сильный удар током.

Пострадавший госпитализирован в Тимашевскую ЦРБ с диагнозом «ожог левой руки, левого бедра, туловища 2−3 степени», ему оказывается медицинская помощь.

Несовершеннолетний проживает в неполной многодетной семье, состоящей на профилактическом учете в органах внутренних дел.