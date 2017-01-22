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12:07 (мск), источник: Югополис

Кубанский подросток получил удар током на железной дороге

Краевая прокуратура проверяет обстоятельства получения 15-летним подростком электротравмы на железнодорожной станции в Тимашевском районе.

Несчастный случай произошел днем в субботу, 21 января, на железнодорожной станции Ведмидовка.

По предварительным данным, восьмиклассник, прыгая по пустым железнодорожным цистернам, отцепленным от локомотива, задел провода и получил сильный удар током.

Пострадавший госпитализирован в Тимашевскую ЦРБ с диагнозом «ожог левой руки, левого бедра, туловища 2−3 степени», ему оказывается медицинская помощь.

Несовершеннолетний проживает в неполной многодетной семье, состоящей на профилактическом учете в органах внутренних дел.

По окончании проверки будет дана оценка деятельности муниципальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с семьей пострадавшего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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