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10:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае в январе на пожарах погибли 10 человек

За первые две декады в Прикамье произошло 111 пожаров.

Десять жителей края погибли в Пермском крае на пожарах в первые две декады января. Как сообщили в краевом ГУ МЧС, по данным на 20 января, в нашем регионе случилось 111 пожаров.

В них получили травмы 12 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в Прикамье произошло 125 пожаров, которые унесли жизни 18 человек, а травмы получили 11 жителей.

Чаще всего возгорания происходят из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования (по этой причине случился 41 пожар), печей (33 пожара) и неосторожного обращения с огнём (28 пожаров).

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