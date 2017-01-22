В Пермском крае в январе на пожарах погибли 10 человек

Десять жителей края погибли в Пермском крае на пожарах в первые две декады января. Как сообщили в краевом ГУ МЧС, по данным на 20 января, в нашем регионе случилось 111 пожаров.

В них получили травмы 12 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в Прикамье произошло 125 пожаров, которые унесли жизни 18 человек, а травмы получили 11 жителей.