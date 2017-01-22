На Казачьем рынке Омска сгорел павильон с рыбой
Сегодня здесь рыбу и мясо не купишь: сотрудники рынка убираются на пепелище.
Сегодня здесь рыбу и мясо не купишь: сотрудники рынка убираются на пепелище.
Этим утром, 22 января, на Казачьем рынке произошёл пожар. Как сообщает очевидец в паблике «ЧП Омск», горел рыбный павильон. Огонь повредил холодильники и другое оборудование. Мясом и рыбой сегодня не торгуют. Мясные ряды — пустые. Из рыбных — откачивают воду, которая осталась после тушения огня.
Официальный отчёт об этом происшествии на сайте омского МЧС пока не опубликован.