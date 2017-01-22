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10:27 (мск), источник: Om1.ru

На Казачьем рынке Омска сгорел павильон с рыбой

Сегодня здесь рыбу и мясо не купишь: сотрудники рынка убираются на пепелище.

Этим утром, 22 января, на Казачьем рынке произошёл пожар. Как сообщает очевидец в паблике «ЧП Омск», горел рыбный павильон. Огонь повредил холодильники и другое оборудование. Мясом и рыбой сегодня не торгуют. Мясные ряды — пустые. Из рыбных — откачивают воду, которая осталась после тушения огня.

Официальный отчёт об этом происшествии на сайте омского МЧС пока не опубликован.

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