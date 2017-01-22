В Туапсинском районе МАЗ съехал в кювет
ДТП произошло недалеко от поселка Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края. Видео снял регистратор ехавшего навстречу автомобиля.
ДТП произошло недалеко от поселка Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края. Видео снял регистратор ехавшего навстречу автомобиля.
На кадрах видно, что водитель не справился с управлением на одном из поворотов дороги и большегруз на скорости вылетел с проезжей части, пробив ограждение. В момент происшествия шел дождь, дорога было скользкой.
Обстоятельства уточняются, за рулем находился 32-летний водитель, он не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в