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12:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Туапсинском районе МАЗ съехал в кювет

ДТП произошло недалеко от поселка Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края. Видео снял регистратор ехавшего навстречу автомобиля.

На кадрах видно, что водитель не справился с управлением на одном из поворотов дороги и большегруз на скорости вылетел с проезжей части, пробив ограждение. В момент происшествия шел дождь, дорога было скользкой.

Обстоятельства уточняются, за рулем находился 32-летний водитель, он не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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