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12:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В РТ по дорогое в Боровое Матюшино столкнулись два автомобиля

Под Казанью два автомобиля столкнулись на трассе, ведущей к Боровому Матюшино.

Источник: Prokazan.ru

Как сообщают очевидцы в соцсетях, обе машины получили сильные повреждения и, возможно, есть погибшие.

На видеозаписи, присланной в редакцию портала ProKazan.ru, видно, что столкнулись две иномарки Chevrolet и Volkswagen.

От удара автомобили получили серьезные повреждения. Также в видеозаписи заметно тело женщины, которое лежит на дороге рядом с иномаркой вишневого цвета.

На месте в момент аварии, произошедшей накануне вечером, работали сотрудники МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по РТ, сообщение о ДТП поступило в 6 часов вечера, точное место столкновения — 7-й километр автодороги Усады — Матюшино.

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