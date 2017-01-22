В РТ по дорогое в Боровое Матюшино столкнулись два автомобиля
Под Казанью два автомобиля столкнулись на трассе, ведущей к Боровому Матюшино.
Под Казанью два автомобиля столкнулись на трассе, ведущей к Боровому Матюшино.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, обе машины получили сильные повреждения и, возможно, есть погибшие.
На видеозаписи, присланной в редакцию портала ProKazan.ru, видно, что столкнулись две иномарки Chevrolet и Volkswagen.
От удара автомобили получили серьезные повреждения. Также в видеозаписи заметно тело женщины, которое лежит на дороге рядом с иномаркой вишневого цвета.
На месте в момент аварии, произошедшей накануне вечером, работали сотрудники МЧС.
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