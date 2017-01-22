Грабитель вынес из «Евросети» на Авиаконструкторов четверть миллиона
Петербургская полиция ищет преступника, который напал на салон сотовой связи в Приморском районе города. Злоумышленник забрал больше 250 тысяч рублей.
Петербургская полиция ищет преступника, который напал на салон сотовой связи в Приморском районе города. Злоумышленник забрал больше 250 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, салон сотовой связи «Евросеть» на проспекте Авиаконструкторов ограбили в субботу, 21 января. По данным следствия, злоумышленник вошел в салон в районе семи вечера и угрозами физической расправы вынудил 20-летнего
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».