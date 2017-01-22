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11:05 (мск), источник: Фонтанка

Грабитель вынес из «Евросети» на Авиаконструкторов четверть миллиона

Петербургская полиция ищет преступника, который напал на салон сотовой связи в Приморском районе города. Злоумышленник забрал больше 250 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, салон сотовой связи «Евросеть» на проспекте Авиаконструкторов ограбили в субботу, 21 января. По данным следствия, злоумышленник вошел в салон в районе семи вечера и угрозами физической расправы вынудил 20-летнего продавца-консультанта открыть сейф. Но 260 тысяч рублей грабителю показалось недостаточно, и он прихватил еще 10 тысяч из кассы, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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