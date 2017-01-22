В Башкирии ищут парня, пропавшего по пути к девушке

Известно, что молодой человек поехал в тот день в гости к своей девушке, живущей в селе Кабаково.

«30.12.16 года вышел из дома (в Тимкино). Матери сказал, что поехал к подруге в Кабаково. По некоторым сведениям, он был в Кабаково в баре, там произошла драка, и он телефон оставил там. После этого его никто не видел, и по сей день его ищут родные, близкие», — написала в соцсетях Любовь Салишева.

Родные Алексея просят всех, кто его узнал либо знает, где обладает любой другой информацией об Алексее, сообщить по этим номерам: 8 987 613 2400, 8 919 603 2940; 8 917 414 92 82.