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11:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 6 ДТП с тяжкими последствиями. Четыре человека погибли, пятеро — получили травмы.

Источник: РИАЦ

Трагедия произошла в Камышине. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, на 457 километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» женщина-водитель на автомашине «Киа Рио», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомашиной «ДАФ». От полученных травм скончались водитель «ДАФ», его 15-летний пассажир и две женщины-пассажирки автомашины «Киа Рио».

Водители продолжают сбивать пешеходов. В Волжском иномарка на нерегулируемой переходе сбила 10-летнюю девочку, а в Красноармейском районе сбита пожилая женщины. Пешеходы госпитализированы.

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