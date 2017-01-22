В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека

Трагедия произошла в Камышине. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, на 457 километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» женщина-водитель на автомашине «Киа Рио», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомашиной «ДАФ». От полученных травм скончались водитель «ДАФ», его 15-летний пассажир и две женщины-пассажирки автомашины «Киа Рио».

Водители продолжают сбивать пешеходов. В Волжском иномарка на нерегулируемой переходе сбила 10-летнюю девочку, а в Красноармейском районе сбита пожилая женщины. Пешеходы госпитализированы.