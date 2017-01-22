В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека
За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 6 ДТП с тяжкими последствиями. Четыре человека погибли, пятеро — получили травмы.
За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 6 ДТП с тяжкими последствиями. Четыре человека погибли, пятеро — получили травмы.
Трагедия произошла в Камышине. Как сообщили РИАЦ в
Водители продолжают сбивать пешеходов. В Волжском иномарка на нерегулируемой переходе сбила 10-летнюю девочку, а в Красноармейском районе сбита пожилая женщины. Пешеходы госпитализированы.