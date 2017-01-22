Самарцы сообщили о смерти мужчины в очереди поликлиники на улице Тополей
По данным полиции, криминальных причин там не усматривается.
По данным полиции, криминальных причин там не усматривается.
20 января, в пятницу, в поликлинике на улице Тополей в Самаре произошло ЧП. Там умер мужчина, сообщил корреспонденту ProGorodSamara.ru местный житель Леонид В. (данные изменены).
— Я утром был в поликлинике своей на Тополей, и там бабушка звонила в полицию и вызывала их на место. Она сказала, что пациент умер в очереди. Потом, чуть позже, я видел, что
ProGorodSamara.ru обратился в медицинское учреждение. Там ответили буквально следующее:
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В ГУ МВД Самарской области подтвердили информацию о поступившем к ним вызове.
— Однозначно смерть не имеет криминальный характер. Иначе бы из дежурной части материал был передан в соответствующие подразделения. На место выезжал сотрудник полиции, поскольку поступило обращение от граждан, — отметили в ведомстве.