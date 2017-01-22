Самарцы сообщили о смерти мужчины в очереди поликлиники на улице Тополей

20 января, в пятницу, в поликлинике на улице Тополей в Самаре произошло ЧП. Там умер мужчина, сообщил корреспонденту ProGorodSamara.ru местный житель Леонид В. (данные изменены).

— Я утром был в поликлинике своей на Тополей, и там бабушка звонила в полицию и вызывала их на место. Она сказала, что пациент умер в очереди. Потом, чуть позже, я видел, что кто-то был в кабинете архива, там же стоял полицейский. Труп могли отнести в кабинет. Не понимаю, почему нельзя вызвать врача на дом, если состояние плохое. Зачем ходить в больницу, тем более в такую погоду, — рассказал Кирилл.

ProGorodSamara.ru обратился в медицинское учреждение. Там ответили буквально следующее:

— Что-то такое было, однако точно вам смогут сказать лишь в понедельник. Дежурный секретарь уже не на месте.

В ГУ МВД Самарской области подтвердили информацию о поступившем к ним вызове.

— Однозначно смерть не имеет криминальный характер. Иначе бы из дежурной части материал был передан в соответствующие подразделения. На место выезжал сотрудник полиции, поскольку поступило обращение от граждан, — отметили в ведомстве.