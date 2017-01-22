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11:56 (мск), источник: Капитал

В интернете назвали депутата, покушение на которого сорвала СБУ

Заявление главы СБУ о разоблачении попытки покушения на одного из народных депутатов Украины российскими агентами, является покушением на народного депутата Украины Антона Геращенко.

Источник: Капитал

Об этом сообщает Цензор со ссылкой на на свои источники, передает Капитал.

Выполнить покушение вызвались двое граждан Украины, отбывавшие заключение на оккупированной территории Крыма и получившие досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судимый по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем — бывшим гражданином Украины Андреем Тихоновым, ныне проживающим в Белгороде (РФ).

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В базе розыска «Миротворец» о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена следующая информация:

Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. «ЛН».

17.06.2014 г. брал в плен Н. Савченко.

Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ.

Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов — сотрудник спецслужб РФ с позывным «Эльбрус».

(До боевых действий на территории Украины служил / работал в в/ч А-4104).

Дата рождения: 20.10.1965.

Больше месяц за подозреваемыми велось наблюдение, часть их разговоров задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко — попытка устранить известного политика, одного из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов «Миротворец».

За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.

После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ провели задержание c поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 УК — покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная в этом деле, — пожизненное заключение.

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