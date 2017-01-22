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11:36 (мск), источник: ТАСС

На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сбой в движении электропоездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) произошел после того, как по техническим причинам был остановлен один из пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте МЖД.

«Сегодня в 7:13 на перегоне Внуково — Солнечная Киевского направления Московской железной дороги по техническим причинам был остановлен пригородный поезд, следовавший по маршруту Лесной городок — Москва. Вспомогательным локомотивом поезд отбуксировали на станцию Солнечная, где высадили пассажиров и предложили продолжить маршрут на следующих по расписанию поездах», — говорится в сообщении.

В результате сбоя ряд пригородных поездов следует с отставанием от графика от 10 минут до 1 часа. Также сообщается об отмене двух электропоездов по направлениям Москва — Апрелевка и Апрелевка — Москва.

В сообщении МЖД отмечается, что в настоящий момент «диспетчерский аппарат Московской железной дороги делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график».

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