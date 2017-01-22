На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении

«Сегодня в 7:13 на перегоне Внуково — Солнечная Киевского направления Московской железной дороги по техническим причинам был остановлен пригородный поезд, следовавший по маршруту Лесной городок — Москва. Вспомогательным локомотивом поезд отбуксировали на станцию Солнечная, где высадили пассажиров и предложили продолжить маршрут на следующих по расписанию поездах», — говорится в сообщении.

В результате сбоя ряд пригородных поездов следует с отставанием от графика от 10 минут до 1 часа. Также сообщается об отмене двух электропоездов по направлениям Москва — Апрелевка и Апрелевка — Москва.

В сообщении МЖД отмечается, что в настоящий момент «диспетчерский аппарат Московской железной дороги делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график».