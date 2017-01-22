На Уральской два часа тушили горящий автосервис

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС Петербурга, в 1 час ночи 22 января в МЧС поступила информация о пожаре на Уральской улице, 17а. Возгорание произошло в двухэтажном здании, огонь охватил оба этажа. Пожару был присвоен номер сложности 1-бис.

Справиться с огнем удалось к 2:55. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На тушении работали 8 пожарных расчетов. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как отмечает издание, судя по данным открытых источников, по указанному адресу расположены шиномонтаж и автосервис.