83-летнюю пенсионерку вторые сутки ищут в Челябинске
Женщина отправилась на рынок и пропала.
Женщина отправилась на рынок и пропала.
Пенсионерка пропала по дороге на рынок в Челябинске, 83-летняя женщина не появляется дома вторые сутки, об этом её родственники рассказали в соцсети.
Пожилая горожанка вышла из квартиры на улице Габдуллы Тукая утром 21 января и направилась на Колхозный рынок, где обычно торгует до полудня. По словам родных, пенсионерка могла упасть, удариться головой и перепутать направление, такое с ней уже бывало. Мобильный телефон, выручавший в такой ситуации, она в этот день оставила дома.
Приметы женщины: рост около 160 см, немного сутулится, худощавого телосложения, короткие седые волосы, между бровями есть родимое пятно. Была одета в цветной пуховик, шаль и валенки, с собой были две матерчатые сумки. У пенсионерки отсутствуют зубы — уходя из дома, она не надела протез. Всех, кто может сообщить