83-летнюю пенсионерку вторые сутки ищут в Челябинске

Пенсионерка пропала по дороге на рынок в Челябинске, 83-летняя женщина не появляется дома вторые сутки, об этом её родственники рассказали в соцсети.

Пожилая горожанка вышла из квартиры на улице Габдуллы Тукая утром 21 января и направилась на Колхозный рынок, где обычно торгует до полудня. По словам родных, пенсионерка могла упасть, удариться головой и перепутать направление, такое с ней уже бывало. Мобильный телефон, выручавший в такой ситуации, она в этот день оставила дома.