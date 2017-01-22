В Верхнедвинском районе польская фура сложилась «ножницами» и столкнулась с «Волгой»

Смертельное ДТП случилось 21 января в районе 10 утра на 140-м км автодороги Витебск — Полоцк — граница Латвии. Автомобиль ДАФ с рефрижератором занесло на обочину во время движения по закругляющемуся участку дороги. Водитель попытался выровнять положение на дороге, но фура сложилась в так называемые ножницы и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ГАЗ-3120.

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За рулем фуры был 46-летний гражданин Польши, сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц:

— Водитель ДАФ не учел состояние дороги, автомобиля, метеоусловия и не справился с управлением, что и привело к столкновению. Водитель служебной Волги получил тяжелые травмы. Из машины ему помогли выбраться очевидцы аварии, которые вызвали на место ДТП милицию и медиков. Его доставили в Верхнедвинскую ЦРБ, но через несколько часов 40-летний житель Верхнедвинска скончался.

По предварительным данным, оба водители были трезвыми.

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