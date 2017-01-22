Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Пугачева показала селфи без макияжа: реакция поклонников
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
14События недели в фотографиях
22Вечное сияние Джима Керри
12:05 (мск), источник: m24.ru

Неизвестные ограбили склад на северо-западе столицы

Двое неизвестных ограбили склад на Таманской улице, передает Агентство «Москва». Сумма материального ущерба составила порядка 3 миллионов рублей.

Злоумышленники ворвались в здание склада и, угрожая кладовщику предметом, похожим на пистолет, погрузили товар в «Газель», после чего скрылись.

В полиции уточнили, что на 22-м километре МКАД была задержана «Газель» с 21-летним мужчиной за рулем.

По факту кражи проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Москва онлайн' покажет урок йоги для усталых горожан
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру
Сирийская оппозиция прибыла в Астану для переговоров
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Первая ракетка мира Маррей проиграл Звереву на Australian Open
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Российский биатлон отделался испугом Международный союз биатлонистов закрыл дела против 22 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада Макларена
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь