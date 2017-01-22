Неизвестные ограбили склад на северо-западе столицы

Злоумышленники ворвались в здание склада и, угрожая кладовщику предметом, похожим на пистолет, погрузили товар в «Газель», после чего скрылись.

В полиции уточнили, что на 22-м километре МКАД была задержана «Газель» с 21-летним мужчиной за рулем.

По факту кражи проводится проверка.