В Екатеринбурге таксист едва не сгорел в машине

Как пишут очевидцы в соцсетях, водители проезжавших мимо авто заметили, что в такси находится человек, и поспешили на помощь. Поскольку двери машины были заблокированы, пришлось выбивать стекло.

Находившегося без сознания таксиста вытащили из салона, и уже скоро огонь охватил всю легковушку. По предположению свидетелей происшествия, владелец авто после трудовой ночи решил прикорнуть на водительском кресле, во сне утопил педаль газа, чем и спровоцировал возгорание.

Пожарные погасили пламя, но машина восстановлению уже не подлежит. Пострадавший мужчина госпитализирован с признаками отравления угарным газом.