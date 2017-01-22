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14:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге таксист едва не сгорел в машине

На окраине Екатеринбурга — неподалеку от аэропорта Кольцово — утром вспыхнул стоящий на обочине Renault Logan, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Как пишут очевидцы в соцсетях, водители проезжавших мимо авто заметили, что в такси находится человек, и поспешили на помощь. Поскольку двери машины были заблокированы, пришлось выбивать стекло.

Находившегося без сознания таксиста вытащили из салона, и уже скоро огонь охватил всю легковушку. По предположению свидетелей происшествия, владелец авто после трудовой ночи решил прикорнуть на водительском кресле, во сне утопил педаль газа, чем и спровоцировал возгорание.

Пожарные погасили пламя, но машина восстановлению уже не подлежит. Пострадавший мужчина госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

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