В Башкирии эвакуатор столкнулся с иномаркой
В соцсетях появилось обращение с просьбой помочь установить истину при выяснении обстоятельств ДТП, в котором участвовал эвакуатор. Обращение появилось в группе БашДТП.
В соцсетях появилось обращение с просьбой помочь установить истину при выяснении обстоятельств ДТП, в котором участвовал эвакуатор. Обращение появилось в группе БашДТП.
Авария произошла 20 января днем, с 15.00 до 16.00 на трассе
Всех, у кого есть информация о случившемся или видеозапись с регистратора, просят позвонить по телефону 8−917−7701233.