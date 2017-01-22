В Башкирии эвакуатор столкнулся с иномаркой

Авария произошла 20 января днем, с 15.00 до 16.00 на трассе Нефтекамск-Дюртюли, неподалеку от нефтепровода Хазино. Автомобиль «Fiat Albea» столкнулся с эвакуатором. Девушка — водитель легкового автомобиля после ДТП впала в кому.

Всех, у кого есть информация о случившемся или видеозапись с регистратора, просят позвонить по телефону 8−917−7701233.