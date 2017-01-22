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13:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В больнице Житомира из-за отравления остаются 11 учеников

В больнице остаются еще 11 детей, которые отравились в Житомирской гимназии.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщил сегодня в Facebook заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

«Оперативная информация по состоянию на 9.00. В городской детской больнице находятся 11 детей. Ночью поступил ученик 9 класса. Состояние всех детей с положительной динамикой. В гимназии вчера были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, взяты пробы и мазки. Сегодня будет проводиться генеральная уборка», — написал он.

Как сообщалось, в Житомире 20—21 января с предварительным диагнозом острое кишечное отравление были госпитализированы 13 учеников гимназии № 23.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту массового пищевого отравления.

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