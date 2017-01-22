В больнице Житомира из-за отравления остаются 11 учеников
В больнице остаются еще 11 детей, которые отравились в Житомирской гимназии.
В больнице остаются еще 11 детей, которые отравились в Житомирской гимназии.
Об этом сообщил сегодня в Facebook заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.
«Оперативная информация по состоянию на 9.00. В городской детской больнице находятся 11 детей. Ночью поступил ученик 9 класса. Состояние всех детей с положительной динамикой. В гимназии вчера были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, взяты пробы и мазки. Сегодня будет проводиться генеральная уборка», — написал он.
Как сообщалось, в Житомире
Правоохранители открыли уголовное производство по факту массового пищевого отравления.