В больнице Житомира из-за отравления остаются 11 учеников

Об этом сообщил сегодня в Facebook заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

«Оперативная информация по состоянию на 9.00. В городской детской больнице находятся 11 детей. Ночью поступил ученик 9 класса. Состояние всех детей с положительной динамикой. В гимназии вчера были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, взяты пробы и мазки. Сегодня будет проводиться генеральная уборка», — написал он.

Как сообщалось, в Житомире 20—21 января с предварительным диагнозом острое кишечное отравление были госпитализированы 13 учеников гимназии № 23.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту массового пищевого отравления.