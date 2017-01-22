Правоохранители разоблачили коррупционную схему сотрудников ГФС

«Женщина, которая по своим функциональным обязанностям должна выявлять коррупционные проявления в налоговых органах, за определенную плату не только сама “закрывала глаза” на нарушения, но и втягивала в коррупцию других работников», — говорится в сообщении.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к 42-летней сотруднице ГФС области обратился представитель частного предприятия по вопросам о проведении документальной проверки и дальнейшем закрытии указанного предприятия, передает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, за не отображение должностными лицами Славянской объединенной государственной налоговой инспекции в документах задолженности и других нарушений, которые имело предприятие, злоумышленница потребовала $2000.

Представитель предприятия перечислил указанную сумму на банковский счет должностного лица. Взамен он получил справку об отсутствии задолженности предприятия.

Подозреваемая задержана. В ходе ряда обысков у женщины изъяты банковская карточка, на которую поступили средства, полученные преступным путем, и документы о проверках предприятия.

Задержанной сообщено подозрение в совершении преступления по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По решению суда подозреваемой избрана мера пресечения — домашний арест.