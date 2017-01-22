В центре Омска столкнулись иномарка и «ГАЗель»
Ехавшие в Subaru омичи обвиняют в аварии водителя отечественного микроавтобуса.
Ехавшие в Subaru омичи обвиняют в аварии водителя отечественного микроавтобуса.
Сегодня, 22 января, у перекрёстка улиц Куйбышева и Красных Зорь столкнулись автомобили Subaru и «ГАЗель». Как рассказал в паблике «REGIK55 ОМСК» свидетель со ссылкой на ехавших в иномарке омичей, ДТП спровоцировал водитель «ГАЗели». Он вывернул с улицы Красных Зорь, не предоставив седану преимущество в движении.
К сообщению приложена запись видеорегистратора. Она демонстрирует: передняя часть Subaru основательно помята.
Люди в аварии не пострадали, поэтому омское управление ГИБДД её не комментирует. Кто на самом деле виноват в ДТП, госавтоинспекторы ещё будут разбираться.