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14:21 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска столкнулись иномарка и «ГАЗель»

Ехавшие в Subaru омичи обвиняют в аварии водителя отечественного микроавтобуса.

Сегодня, 22 января, у перекрёстка улиц Куйбышева и Красных Зорь столкнулись автомобили Subaru и «ГАЗель». Как рассказал в паблике «REGIK55 ОМСК» свидетель со ссылкой на ехавших в иномарке омичей, ДТП спровоцировал водитель «ГАЗели». Он вывернул с улицы Красных Зорь, не предоставив седану преимущество в движении.

К сообщению приложена запись видеорегистратора. Она демонстрирует: передняя часть Subaru основательно помята.

Люди в аварии не пострадали, поэтому омское управление ГИБДД её не комментирует. Кто на самом деле виноват в ДТП, госавтоинспекторы ещё будут разбираться.

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