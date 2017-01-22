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18:34 (мск), источник: УНИАН

СБУ предотвратила покушение на депутата Геращенко — Шкиряк

Задержанные сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) двое граждан Украины готовили покушение на народного депутата от партии «Народный фронт», советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Сегодня можно сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства — российские спецслужбы. Главные мотивы покушения — деятельность сайта «Миротворец и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона, — написал Шкиряк.

Он также подчеркнул, что почерк заказчиков идентичный с планированием и осуществлением теракта с убийством журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 21 января сотрудники Службы безопасности задержали двух ранее судимых граждан Украины, которые готовили покушение на народного депутата Украины.

Тогда глава СБУ Василий Грицак не назвал имени народного депутата, на которого готовилось покушение. Он отметил, что задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения.

Также Грицак отметил, что, согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию.

По данным СМИ, куратор террористов принимал участие во взятии в плен Надежды Савченко.

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