Воронежцы нашли в подъезде многоэтажки мужчину с ножевыми ранениями

Медики госпитализировали 48-летнего горожанина и передали информацию о происшествии в дежурную часть отдела полиции № 5, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Прибывшие на место происшествия оперативники опросили свидетелей и установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний мужчина. Выяснилось, что компания из нескольких человек распивала спиртное, и между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате горожанин набросился на оппонента и несколько раз ударил его ножом в грудь, после чего скрылся.

Полицейские задержали воронежца, он находится в следственном изоляторе. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ) мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.