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15:50 (мск), источник: Publika.md

В румынском уезде Галаць нашли двух мертвых лебедей, заражённых вирусом H5N8

Случай птичего гриппа выявлен в румынском уезде Галаць. В русле реки Барлад вблизи поселка Ивешть нашли двух мертвых лебедей.

Источник: Publika.md

Эксперты установили, что птицы были заражены вирусом H5N8.

В частных хозяйствах вирус не обнаружили. Однако ветеринары взяли ситуацию под контроль. Тем более, что неподалеку находится птицеферма, на которой выращивают 400 тысяч кур. Вирус обычно поражает птиц, но может передаваться и человеку. Румыния столкнулась с эпидемией птичьего гриппа в 2005 году. Тогда она стала первой европейской страной, в которой наличие вируса подтвердили официально.

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