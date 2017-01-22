В румынском уезде Галаць нашли двух мертвых лебедей, заражённых вирусом H5N8

Эксперты установили, что птицы были заражены вирусом H5N8.

В частных хозяйствах вирус не обнаружили. Однако ветеринары взяли ситуацию под контроль. Тем более, что неподалеку находится птицеферма, на которой выращивают 400 тысяч кур. Вирус обычно поражает птиц, но может передаваться и человеку. Румыния столкнулась с эпидемией птичьего гриппа в 2005 году. Тогда она стала первой европейской страной, в которой наличие вируса подтвердили официально.