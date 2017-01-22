Пять человек пострадали в ДТП, которое произошло этим утром вблизи села Тырнова

По данным полиции, там столкнулись два автомобиля.

В машинах находились восемь человек, в том числе 11-летний ребенок. Троих пострадавших госпитализировали.

Двое находятся в хирургическом отделении районной больницы Дондюшан, еще один — в отделении реанимации. Ведётся следствие.