Пять человек пострадали в ДТП, которое произошло этим утром вблизи села Тырнова
Пять человек пострадали в ДТП, которое произошло этим утром вблизи села Тырнова Дондюшанского района.
Пять человек пострадали в ДТП, которое произошло этим утром вблизи села Тырнова Дондюшанского района.
По данным полиции, там столкнулись два автомобиля.
В машинах находились восемь человек, в том числе 11-летний ребенок. Троих пострадавших госпитализировали.
Двое находятся в хирургическом отделении районной больницы Дондюшан, еще один — в отделении реанимации. Ведётся следствие.