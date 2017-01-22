Пропавшая с ребенком в Шымкенте 18-летняя девушка нашлась в Алматы

Нашлась девушка, пропавшая с ребенком в Шымкенте. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Как сообщили в полиции, 18-летнюю маму с ребенком нашли в Алматы. Они живы и здоровы. Причины, по которым молодая женщина оказалась там с шестимесячным сыном сейчас выясняются.