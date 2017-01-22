Пропавшая с ребенком в Шымкенте 18-летняя девушка нашлась в Алматы
Причины, по которым она там оказалась сейчас выясняются.
Причины, по которым она там оказалась сейчас выясняются.
Нашлась девушка, пропавшая с ребенком в Шымкенте. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в полиции, 18-летнюю маму с ребенком нашли в Алматы. Они живы и здоровы. Причины, по которым молодая женщина оказалась там с шестимесячным сыном сейчас выясняются.
Напомним, накануне стало известно о том, что пропала Мулажанова ХуршидаБону 1998 года рождения. Она утром вышла из дома 59 в микрорайоне Карасу. Родным мужа она сказала, что пошла за результатами анализов в медицинский центр, расположенный в районе магазина «Рахат».
Девушка ушла вместе с шестимесячным сыном Марселем. Больше их никто не видел, телефон молодой мамы был отключен, с подругами на связь она не выходила. Близких родственников, кроме родных мужа, в Шымкенте у нее нет.