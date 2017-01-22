Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крики "Ганьба!": националисты Киева начали Майдан
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
18Инаугурации прошлого
14:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске трактор врезался в заснеженный автомобиль

Водитель снегоуборочной машины не заметил брошенного авто.

Снегоуборочный трактор врезался в автомобиль, который находился под снежными завалами, на улице Ипподромской, перед кольцом на улице Фрунзе.

Трактор счищал снег с обочины, когда врезался в брошенный автомобиль. Об этом рассказали подписчики группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» «Вконтакте». В результате столкновения у автомобиля отвалился бампер и отошла дверь. Кроме того, серьезно пострадала задняя часть машины.

Как рассказали в группе, такой случай происходит в городе не впервые.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Бийске полуторагодовалый ребенок умер от ожогов после купания
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Российский биатлон отделался испугом Международный союз биатлонистов закрыл дела против 22 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада Макларена
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь