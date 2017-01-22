В Новосибирске трактор врезался в заснеженный автомобиль
Водитель снегоуборочной машины не заметил брошенного авто.
Водитель снегоуборочной машины не заметил брошенного авто.
Снегоуборочный трактор врезался в автомобиль, который находился под снежными завалами, на улице Ипподромской, перед кольцом на улице Фрунзе.
Трактор счищал снег с обочины, когда врезался в брошенный автомобиль. Об этом рассказали подписчики группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» «Вконтакте». В результате столкновения у автомобиля отвалился бампер и отошла дверь. Кроме того, серьезно пострадала задняя часть машины.
Как рассказали в группе, такой случай происходит в городе не впервые.