В Новосибирске трактор врезался в заснеженный автомобиль

Снегоуборочный трактор врезался в автомобиль, который находился под снежными завалами, на улице Ипподромской, перед кольцом на улице Фрунзе.

Трактор счищал снег с обочины, когда врезался в брошенный автомобиль. Об этом рассказали подписчики группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» «Вконтакте». В результате столкновения у автомобиля отвалился бампер и отошла дверь. Кроме того, серьезно пострадала задняя часть машины.