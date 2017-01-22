В Воронеже на остановке столкнулись 3 маршрутки

Три маршрутки столкнулись на остановке «Политехнический институт» около 12:00 воскресенья, 22 января. Фото с места аварии выложил один из подписчиков городской группы в соцсети.

На снимке видно, что в аварию попал Ford, следующий по маршруту № 125: он врезался во впереди стоявший автобус. Однако несколько пользователей сети написали, что в микроавтобус въехал еще и автобус большой вместимости. Горожане отметили, что на дорогах скользко и, вероятно, именно это не учли водители маршруток.