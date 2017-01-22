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19:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на остановке столкнулись 3 маршрутки

ДТП произошло напротив Политехнического института.

Три маршрутки столкнулись на остановке «Политехнический институт» около 12:00 воскресенья, 22 января. Фото с места аварии выложил один из подписчиков городской группы в соцсети.

На снимке видно, что в аварию попал Ford, следующий по маршруту № 125: он врезался во впереди стоявший автобус. Однако несколько пользователей сети написали, что в микроавтобус въехал еще и автобус большой вместимости. Горожане отметили, что на дорогах скользко и, вероятно, именно это не учли водители маршруток.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, информации о пострадавших в этом ДТП пока нет — возможно, только транспортные средства получили механические повреждения. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет подробности аварии.

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