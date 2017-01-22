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15:37 (мск), источник: Sputnik.by

Стали известны новые подробности о взрыве в Мачулищах

Инцидент произошел в пятницу, в результате взрыва в гаражном кооперативе пострадали три человека, разрушены шесть гаражей, а также повреждены шесть автомобилей в боксах.

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Взрыв в гаражном кооперативе поселка Мачулищи (Минский район) мог произойти из-за утечки газа в смотровую яму, предположил в эфире телеканала СТВ председатель кооператива Виталий Коробков.

ЧП в кооперативе «Автотурист» на улице Связистов в городском поселке Мачулищи произошло в пятницу 20 января. Первым об инциденте сообщил в МЧС очевидец во второй половине дня. Спасатели разобрали завалы на месте взрыва и ликвидировали горение.

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«В автомобиле было газовое оборудование. Баллон, видимо, травил. Утечка газа ушла в смотровую яму. По слухам, он зашел, включил свет — искра и произошел взрыв», — сообщил Коробков в эфире СТВ.

Окончательно же говорить о причинах ЧП можно будет после ряда экспертиз. Владельцы застрахованных машин должны получить компенсации, остальным придется возмещать убытки за свой счет.

Как сообщали ранее в МЧС, трое владельцев гаражей пострадали, двум оказана первая медицинская помощь и они были госпитализированы. Были повреждены шесть автомобилей и разрушены шесть гаражей.

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