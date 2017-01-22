На Донетчине военнослужащий устроил стрельбу из автомата в квартире
В Донецкой области возникла стрельба в одной из квартир жилого дома.
В Донецкой области возникла стрельба в одной из квартир жилого дома.
Правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую снимает со своей сожительницей, сообщает сайт Бахмутского отдела полиции.
«Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену», — уточняется в сообщении.
Сейчас военнослужащего задержали, а оружие изъяли.
«Жертв и пострадавших нет», — добавляется в сообщении.
При этом о причинах стрельбы не сообщается.
На месте происшествия работает
Напомним, что на троллейбусной остановке на Александровском проспекте в Харькове произошел конфликт со стрельбой. Пострадавший мужчина не получил серьезных повреждений.