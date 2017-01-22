На Донетчине военнослужащий устроил стрельбу из автомата в квартире

Правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую снимает со своей сожительницей, сообщает сайт Бахмутского отдела полиции.

«Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену», — уточняется в сообщении.

Сейчас военнослужащего задержали, а оружие изъяли.

«Жертв и пострадавших нет», — добавляется в сообщении.

При этом о причинах стрельбы не сообщается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Напомним, что на троллейбусной остановке на Александровском проспекте в Харькове произошел конфликт со стрельбой. Пострадавший мужчина не получил серьезных повреждений.