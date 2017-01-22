В ряде областей Казахстана перекрыли дороги
В воскресенье, 22 января, были введены ограничения на автодорогах республиканского значения Акмолинской, Алматинской и Костанайской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
В воскресенье, 22 января, были введены ограничения на автодорогах республиканского значения Акмолинской, Алматинской и Костанайской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
В Акмолинской области в связи со снегом, метелью и ограничением видимости действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Жезказган — Петропавловск», км 377−536, участок от границы Костанайской области до п. Бузулук;.
2. «Жезказган — Петропавловск», км 552−595, участок от п. Сурган до границы СКО;.
3. «Екатеринбург — Алматы», км 856−917, участок от границы СКО до п. Жаксы;.
4. «Астана — Петропавловск», км 18−230, участок от г. Астана до г. Щучинск.
В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) сохраняется ограничение для грузового вида автотранспорта на автодороге «Сарыозек-Коктал», км 40−80, участок от с. Когалы до с. Басши.
В Костанайской области
1. «Жезказган — Петропавловск», км 340−377, участок от г. Аркалык до границы Акмолинской области;.
2. «Костанай — Аулиеколь — Сурган», км 108−232, участок от п. Аулиеколь до границы Акмолинской области.