В ряде областей Казахстана перекрыли дороги

В Акмолинской области в связи со снегом, метелью и ограничением видимости действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Жезказган — Петропавловск», км 377−536, участок от границы Костанайской области до п. Бузулук;.

2. «Жезказган — Петропавловск», км 552−595, участок от п. Сурган до границы СКО;.

3. «Екатеринбург — Алматы», км 856−917, участок от границы СКО до п. Жаксы;.

4. «Астана — Петропавловск», км 18−230, участок от г. Астана до г. Щучинск.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) сохраняется ограничение для грузового вида автотранспорта на автодороге «Сарыозек-Коктал», км 40−80, участок от с. Когалы до с. Басши.

В Костанайской области из-за метели, снега и ограничения видимости действуют ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Жезказган — Петропавловск», км 340−377, участок от г. Аркалык до границы Акмолинской области;.

2. «Костанай — Аулиеколь — Сурган», км 108−232, участок от п. Аулиеколь до границы Акмолинской области.