В Якутии бизнесмен обстрелял из ружья приехавшую к нему скорую

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в городе Алдан. После того, как мужчина начал вести себя «агрессивно и неадекватно», ходил по дому с ружьем, жена и сын ушли, вызвав полицию и врачей. По словам родственником, такое странное поведение у главы семьи они наблюдали впервые.

«По вызову на место происшествия прибыли работники скорой помощи — фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пять человек. Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем произвел три выстрела в сторону автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.

После этого полицейский произвел предупредительный выстрел в сторону «стрелка», потребовав бросить оружие. На данное требование мужчина не отреагировал, и правоохранитель произвел повторный выстрел в мужчину, ранив его в плечо и живот. Кроме стрелка в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Мужчина владеет бизнесом в сфере ритуальных услуг.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.