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16:05 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии бизнесмен обстрелял из ружья приехавшую к нему скорую

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Якутский бизнесмен обстрелял из ружья машину скорой помощи, которая приехала к нему: семья вызвала полицию и врачей, сославшись на неадекватное поведение главы семьи, сообщает Следственный комитет России в воскресенье.

Источник: Reuters

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в городе Алдан. После того, как мужчина начал вести себя «агрессивно и неадекватно», ходил по дому с ружьем, жена и сын ушли, вызвав полицию и врачей. По словам родственником, такое странное поведение у главы семьи они наблюдали впервые.

«По вызову на место происшествия прибыли работники скорой помощи — фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пять человек. Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем произвел три выстрела в сторону автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.

После этого полицейский произвел предупредительный выстрел в сторону «стрелка», потребовав бросить оружие. На данное требование мужчина не отреагировал, и правоохранитель произвел повторный выстрел в мужчину, ранив его в плечо и живот. Кроме стрелка в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Мужчина владеет бизнесом в сфере ритуальных услуг.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.

Этот случай далеко не единственный. Так, на прошлой неделе в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки в Подмосковье.

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