В Якутии бизнесмен обстрелял из ружья приехавшую к нему скорую

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в городе Алдан. После того, как мужчина начал вести себя «агрессивно и неадекватно», ходил по дому с ружьем, жена и сын ушли, вызвав полицию и врачей. По словам родственником, такое странное поведение у главы семьи они наблюдали впервые.
«По вызову на место происшествия прибыли работники скорой помощи — фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пять человек. Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем произвел три выстрела в сторону автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.
После этого полицейский произвел предупредительный выстрел в сторону «стрелка», потребовав бросить оружие. На данное требование мужчина не отреагировал, и правоохранитель произвел повторный выстрел в мужчину, ранив его в плечо и живот. Кроме стрелка в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Мужчина владеет бизнесом в сфере ритуальных услуг.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.
Этот случай далеко не единственный. Так, на прошлой неделе в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки в Подмосковье.