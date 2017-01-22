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17:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полицейским пришлось стрелять по машине с пьяным водителем на Южном Урале

Мужчина ехал очень быстро и отказался останавливаться.

Стрельбу по машине с нетрезвым водителем открыли южноуральские полицейские после того, как мужчина проигнорировал все просьбы остановиться, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«ВАЗ-2106», на высокой скорости движущийся по селу Канашево, стражи порядка заметили ранним утром 22 января. Поскольку действия водителя создавали угрозу для окружающих, от него потребовали остановиться, но южноуралец не отреагировал на инспекторов. Полицейские отправились в погоню, включили сирену и проблесковые маячки, повторяли требование остановиться по громкоговорителю.

«Пытаясь скрыться, водитель “ВАЗа” выехал из села в сторону трассы “Челябинск-Новосибирск”. Сотрудниками ДПС было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем по автомобилю. В результате задержания никто не пострадал», — отмечают в ГУ МВД.

При задержании выяснилось, что 30-летний местный житель сел за руль не только пьяным, но и без водительского удостоверения.

Напомним, в ноябре 2016 года погоня полиции за нетрезвым лихачом в Кургане закончилась столкновением, в котором погиб нарушитель и ещё несколько человек получили травмы.

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