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18:36 (мск), источник: 112.ua

В Харькове открыли стрельбу с балкона многоэтажки, полиция задержала трех мужчин

В Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

Источник: 112.ua

«Около часа ночи экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что неизвестные ведут автоматическую стрельбу с балкона многоэтажки. Происшествие произошло по улице Целиноградской, 48 В. Патрульные оперативно отреагировали на вызов и, когда прибыли, то выяснили, что действительно велась стрельба, однако обнаружить оружия на месте не удалось. Были обнаружены только гильзы. Предположительно калибра 5,45. Это будет устанавливать экспертиза. На балконе дома находились трое мужчин. Их задержали. Во время опроса они вели себя агрессивно, пытались наброситься на полицейских», — отметила она.

По словам пресс-секретаря, пострадавших и жертв в результате стрельбы нет. Правоохранители выясняют мотивы стрельбы и, были ли задержанные теми стрельцами.

Ранее сообщалось, что в Донецкой обл. военнослужащий открыл стрельбу из автомата Калашникова в квартире.

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