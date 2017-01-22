Информация о бомбе в петербургском аэропорту Пулково не подтвердилась
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции завершили проверку петербургского аэропорта Пулково, где ранее пассажирка заявила о наличии у нее бомбы, опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
«В 16:17 (мск) проверочные мероприятия закончены, опасных предметов не обнаружено», — сказал собеседник агентства. С пассажиркой, заявившей о бомбе, работают полицейские.
Из-за того, что пассажирка при прохождении контроля сообщила о бомбе, было оцеплено место происшествия, но аэропорт продолжал работу в штатном режиме.
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