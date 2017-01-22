Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Россияне поддержали врачей скорой
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: 45-летняя певица Анита Цой сильно поправилась
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
14События недели в фотографиях
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
8«Женский марш» против Трампа
16:36 (мск), источник: Фонтанка

У уборщицы «Магнита» в Петербурге отобрали шесть миллионов и иномарку

Мужчина, поссорившись с гражданской женой, напал на неё, обездвижил и отобрал почти шесть миллионов, которые 52-летняя уборщица «Магнита» хранила в квартире в Красногвардейском районе Петербурга.

Злоумышленник также прихватил ключи от машины сожительницы и уехал путешествовать, но вскоре одумался и вернулся.

Как стало известно «Фонтанке», 52-летняя женщина, которая работает уборщицей в одном из магазинов сети «Магнит», обратилась за помощью в полицию в районе двух часов дня 21 января. Уроженка Киргизии просила найти её сбежавшего сожителя, который парой часов ранее напал на неё в квартире дома на проспекте Ударников, отобрал 5 800 000 рублей наличными. Дебошир отнял и документы, а также ключи от машины потерпевшей, на которой и уехал в неизвестном направлении. Пострадавшая оценила свою Skoda Octavia в 1,3 миллиона рублей.

По информации «Фонтанки», обидевший жену житель города является уроженцем Таджикистана, сам нигде не работает и за плечами уже имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за хранение наркотиков. Впрочем, третьей судимости ему в этот раз удалось избежать.

В половине девятого вечера того же дня пострадавшая снова связалась с полицией и отозвала заявление. Оказалось, сбежавший супруг одумался и вернулся сам. Деньги мужчина тоже не потратил и привез все до копейки обратно.

Пояснять, на что была предназначена такая сумма денег и раскрывать её происхождение женщина не стала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вся надежда на киберфутбол
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Израиль одобрил строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь