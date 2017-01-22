У уборщицы «Магнита» в Петербурге отобрали шесть миллионов и иномарку

Злоумышленник также прихватил ключи от машины сожительницы и уехал путешествовать, но вскоре одумался и вернулся.

Как стало известно «Фонтанке», 52-летняя женщина, которая работает уборщицей в одном из магазинов сети «Магнит», обратилась за помощью в полицию в районе двух часов дня 21 января. Уроженка Киргизии просила найти её сбежавшего сожителя, который парой часов ранее напал на неё в квартире дома на проспекте Ударников, отобрал 5 800 000 рублей наличными. Дебошир отнял и документы, а также ключи от машины потерпевшей, на которой и уехал в неизвестном направлении. Пострадавшая оценила свою Skoda Octavia в 1,3 миллиона рублей.

По информации «Фонтанки», обидевший жену житель города является уроженцем Таджикистана, сам нигде не работает и за плечами уже имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за хранение наркотиков. Впрочем, третьей судимости ему в этот раз удалось избежать.

В половине девятого вечера того же дня пострадавшая снова связалась с полицией и отозвала заявление. Оказалось, сбежавший супруг одумался и вернулся сам. Деньги мужчина тоже не потратил и привез все до копейки обратно.

Пояснять, на что была предназначена такая сумма денег и раскрывать её происхождение женщина не стала.