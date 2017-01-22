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17:03 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП с микроавтобусом на Кубани пострадали пять граждан Армении

ЕРЕВАН, 22 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Пять граждан Армении получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае, сообщает республиканское МЧС.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье в 13.27 мск.

«Поступил сигнал о том, что в Павловском районе Краснодарского края Российской Федерации микроавтобус марки Mercedes-Benz, следовавший по маршруту Ереван-Санкт-Петербург, попал в ДТП на 12-м километре трассы М-29», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в микроавтобусе находились семь человек, из них пострадали пятеро. Все пострадавшие являются гражданами Армении, среди них Вануш Саакян, 1985 года рождения, Мгер Котанджян, 1987 года рождения, Гарик Костанян, 1987 года рождения.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу Павловского района.

Данные об остальных пострадавших и подробности ДТП уточняются.

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