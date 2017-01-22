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16:53 (мск), источник: ТАСС

Вертолет совершил аварийную посадку на МКАД

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вертолет приземлился на северо-востоке Московской кольцевой автодороги, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Вертолет приземлился в районе 97−98 км МКАД на обочину. Возгорания и пострадавших в результате инцидента нет, на место ЧП прибыли спасатели. Причина посадки и принадлежность вертолета устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что вертолет аварийно сел на внешней стороне кольцевой дороги, движение по магистрали было перекрыто.

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