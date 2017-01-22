Вертолет совершил аварийную посадку на МКАД

«Вертолет приземлился в районе 97−98 км МКАД на обочину. Возгорания и пострадавших в результате инцидента нет, на место ЧП прибыли спасатели. Причина посадки и принадлежность вертолета устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что вертолет аварийно сел на внешней стороне кольцевой дороги, движение по магистрали было перекрыто.