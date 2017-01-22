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17:21 (мск), источник: PROUFU.ru

Из-за непогоды из Уфы в Челябинск отправили на посадку два самолета

Вчера, 21 января, вечером в аэропорту Уфы не смог сесть еще один самолет.

Самолет следовал рейсом «Москва-Уфа» и должен был совершить посадку в 22.05. Однако попасть в уфимский аэропорт люди смогли только в районе двух часов ночи. Об этом в соцсетях сообщили пассажиры и их близкие.

«Я второй раз в жизни попадаю в такую ситуацию. Когда ты находишься в воздухе, любая внештатная ситуация заставляет понервничать. Тем более после недавних авиакатастроф с большими человеческими жертвами, — рассказал корреспонденту ProUfu.ru уфимец Альберт Губайдуллин. — Наш самолет сначала около получаса кружил над городом, а потом взял курс от Уфы в другую сторону. И по громкой связи экипаж объявил, что самолет из-за неблагоприятных погодных условий в Уфе вынужден совершить посадку в Челябинске».

По словам Альберта, в салоне поднялся шум. В салоне находился детский коллектив, который летел из Крыма.

«Девочки начали плакать и пытались звонить родителям, а воспитатели их успокаивали. В общем, картина не для слабонервных, — добавил Альберт Губайдуллин. — Меня тоже встречали в аэропорту родные, и я старался их успокоить как мог — что ничего страшного не случилось и на борту все нормально».

В Челябинске пришлось немного подождать. Самолет пока дозаправился. Как только погода в Уфе нормализовалась, самолет вылетел и взял курс в Башкирию.

Напомним, в такую же ситуацию вчера ранним утром попали пассажиры, летевшие в Уфу после отдыха в Таиланде. Они летели с пересадкой в Москве и на подлете к Уфе столкнулись с непогодой. Самолет также вынужден был улететь в Челябинск и переждать там уфимскую бурю.

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