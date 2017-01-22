В Нестерове пожарные спасли человека из горящей квартиры

Сообщение о пожаре на улице Калинина в Нестерове поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:11. Там в многоквартирном жилом доме на втором этаже в двухкомнатной квартире сгорел шкаф и телевизор.

Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Спасен один человек. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет ПСЧ-24 в составе 4 человек и 1 единицы техники.