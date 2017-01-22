Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Россияне поддержали врачей скорой
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Саакашвили о том, как оказался в кустах на на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22«Облик перемен»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
19:37 (мск), источник: Новый Калининград

В Нестерове пожарные спасли человека из горящей квартиры

В Нестерове в воскресенье утром пожарные выезжали на тушение загоревшейся квартиры. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Калинина в Нестерове поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:11. Там в многоквартирном жилом доме на втором этаже в двухкомнатной квартире сгорел шкаф и телевизор.

Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Спасен один человек. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет ПСЧ-24 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Запастись терпением: все о бесплатном прохождении КТ и МРТ в Калининграде
Сенат США утвердит все кандидатуры, выдвинутые Трампом
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Израиль одобрил строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь