Очевидцы сравнили взрыв в Мачулищах с землетрясением

Инцидент произошел в ГК «Автотурист», расположенном на улице Связистов, днем 20 января. Очевидцы сообщили спасателям о происшествии ближе к вечеру, около 16:40.

«Вечером я укладывала детей спать и неожиданно услышала большой взрыв, хлопок. Мы сначала очень испугались, дом затрясся, стекла затряслись», — рассказала Екатерина Колбаско, живущая неподалеку от места ЧП. Слова женщины приводит сайт телеканала СТВ.

Колбаско рассказала, что после взрыва она выбежала на улицу и сразу ничего не поняла. «Только видна белая мгла была в этой области», — добавила женщина.

Позже она заметила пострадавшего мужчину и поспешила ему на помощь.

Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали три человека. Двое получили необходимую медицинскую помощь на месте. Третьего, мужчину 32-х лет, доставили в БСМП. «Имеются переломы черепа, перелом лодыжки, также имеются ожоги. Сейчас он разговаривает, находится в сознании, отходит от стресса», — рассказал врач-хирург травматологического отделения Рикардо Монтанчез Матео.